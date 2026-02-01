Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре выдается один раз в месяц.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году продолжает оказываться внутренне перемещенным лицам, сообщает Politeka.net.

По данным Департамента социальной политики, городские власти организуют регулярную выдачу продуктовых наборов для жителей временных центров и шелтеров. Программа направлена ​​на поддержку социально уязвимых групп, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или переселения.

Получить помощь могут пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, законные представители малолетних или недееспособных лиц, а также дети в возрасте от 3 до 18 лет. Продукты также предоставляют переселенцам, находящимся на попечении Днепровского городского центра социальных служб. Новые ВПЛ, впервые получающие справку и проживающие в МТКП, могут получить помощь единовременно, даже если не входят в перечисленные категории.

Обязательным условием является регистрация в городе после 24 февраля 2022 г. по адресу временного проживания. Каждый пакет сформирован с учетом базовых потребностей и содержит продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, паштет, блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Для получения поддержки переселенцы обращаются в управление социальной защиты по месту нахождения и представляют документы: паспорт или удостоверение, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре выдается один раз в месяц. Своевременное обращение позволяет получить полный набор продуктов без очередей и бюрократических преград. Программа помогает обеспечить основные потребности, поддерживает адаптацию и облегчает жизнь переселенцев в новых условиях.

