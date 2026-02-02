Ограничения движения транспорта в Днепре будут введены на отдельных участках городских улиц в связи с подготовкой к строительству новой кабельной линии.

Ограничения движения транспорта в Днепре предусматриваются на период с 5 февраля по 4 марта 2026 года, сообщает Politeka.

Как стало известно из проекта распоряжения городского головы, ограничения движения транспорта в Днепре будут касаться улиц Академика Чекмарева и Героев Крут.

Согласно документу, в этот период в городе могут временно сузить проезжие части, внутриквартальные проезды и отдельные тротуары. В частности, речь идет об участках в районе домов №3, 5 и 7 на улице Академика Чекмарева.

Кроме того, аналогичные ограничения транспорта в Днепре возможны возле домов 12 и 14 по улице Героев Крут.

Планируемые изменения организации движения связаны с проведением работ по строительству кабельной линии, которые, по предварительным расчетам, продлятся почти месяц.

В городских службах отмечают, что указания нововведения будут носить временный характер и действовать исключительно на период выполнения инженерных работ.

Во время проведения строительства исполнители обязаны оградить зону работ, установить сигнальное освещение и временные дорожные знаки. Также предусмотрено обеспечение безопасного прохода пешеходов в местах сужения тротуаров и проездов.

Отдельное внимание планируется уделить организации проезда для автомобилей. Согласно требованиям проекта распоряжения подрядчики должны разработать и согласовать временную схему объезда, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

В городских властях отмечают, что такие мероприятия являются стандартной практикой при проведении работ на инженерных сетях в пределах жилой застройки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.