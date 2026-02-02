После проверки данных принимается решение о начислении денежного пособия на жительство для ВПЛ в Днепропетровской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области в 2026 году будет предоставляться по измененным условиям, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд Украины.

В ведомстве отмечают, что финансовая поддержка назначается внутренне перемещенным лицам, которые отвечают определенным требованиям и подали заявление. Выплаты рассчитаны на полгода с возможностью продления при условии соблюдения правил программы.

Основной критерий участия – средний доход семьи за предыдущий квартал. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2026 такой показатель составляет 2 595 гривен, а предельная сумма на человека - 10 380 гривен.

В то же время, часть заявителей получает средства независимо от финансовых показателей. К этой группе относятся пенсионеры с установленными выплатами, люди с инвалидностью первой или второй группы, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь без родительской опеки младше 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление производится через органы социальной защиты. Заявитель представляет документы, подтверждающие статус переселенца и уровень доходов. После проверки данных принимается решение о начислении денежных средств. Именно так реализуется денежная помощь для проживания для ВПЛ в Днепропетровской области.

В Пенсионном фонде подчеркивают: программа призвана частично компенсировать расходы по аренде, питанию и ежедневным потребностям. Такая поддержка позволяет людям быстрее адаптироваться, найти работу и стабилизировать быт в новых условиях.

