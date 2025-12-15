Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется со всеми необходимыми удобствами.

В Кривом Роге стартовал экспериментальный проект по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Инициатива направлена ​​на внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к определенной категории и нуждающихся в поддержке после длительного периода медицинского ухода.

В рамках программы участники смогут бесплатно проживать в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев за средства государственного бюджета. Для них предусмотрено:

жилье со всеми необходимыми удобствами;

возможность самостоятельно готовить еду;

помощь в организации быта и ведении домашнего хозяйства;

содействие в восстановлении социальных навыков и развитию самостоятельности;

поддержку в преодолении сложных жизненных обстоятельств;

привлечение специалистов или соответствующих служб независимо от формы собственности, если возникнет такая потребность.

Проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц обеспечивают физические и юридические предоставлятели социальных услуг, которые:

включены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг;

отвечают критериям, определенным Кабинетом Министров;

имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления таких услуг.

В министерстве подчеркивают, что главная цель инициативы состоит не только во временном размещении людей, потерявших жилье из-за войны. Программа направлена ​​на восстановление самостоятельности, ощущение стабильности и личной безопасности ВПЛ, создавая условия для нормальной повседневной жизни и социальной адаптации.

Дополнительно отмечается, что бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется со всеми необходимыми удобствами, чтобы обеспечить комфорт, независимость и возможность вести привычный быт даже в сложных жизненных обстоятельствах.

