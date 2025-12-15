В Кривом Роге стартовал экспериментальный проект по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.
Такую информацию дает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Инициатива направлена на внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к определенной категории и нуждающихся в поддержке после длительного периода медицинского ухода.
В рамках программы участники смогут бесплатно проживать в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев за средства государственного бюджета. Для них предусмотрено:
- жилье со всеми необходимыми удобствами;
- возможность самостоятельно готовить еду;
- помощь в организации быта и ведении домашнего хозяйства;
- содействие в восстановлении социальных навыков и развитию самостоятельности;
- поддержку в преодолении сложных жизненных обстоятельств;
- привлечение специалистов или соответствующих служб независимо от формы собственности, если возникнет такая потребность.
Проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц обеспечивают физические и юридические предоставлятели социальных услуг, которые:
- включены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг;
- отвечают критериям, определенным Кабинетом Министров;
- имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления таких услуг.
В министерстве подчеркивают, что главная цель инициативы состоит не только во временном размещении людей, потерявших жилье из-за войны. Программа направлена на восстановление самостоятельности, ощущение стабильности и личной безопасности ВПЛ, создавая условия для нормальной повседневной жизни и социальной адаптации.
Дополнительно отмечается, что бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется со всеми необходимыми удобствами, чтобы обеспечить комфорт, независимость и возможность вести привычный быт даже в сложных жизненных обстоятельствах.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев может обратиться за помощью.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепре: насколько критична ситуация.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: что делать, если выплаты перестали поступать.