Работа для пенсионеров в Днепре доступна в разных сферах, от складов до транспорта и хозяйственных служб.

Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает вакансии, которые подойдут для людей с разным уровнем навыков и опытом, сообщает Politeka.

Мы собрали актуальные варианты работы для пенсионеров в Днепре на платформе wok.ua.

К примеру, торговое предприятие ООО «Перфектрум» ищет заведующего складом и старшего комплектующего. В обязанности входит прием и отгрузка товаров, сверка документов, а также учет возвратов от покупателей.

Требования к кандидатам: ответственность, знание 1С. График: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00, в пятницу – до 16:00. Заработная плата составляет 28000 гривен.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Днепре – вакансия водителя категории СЭ в ЧП «Победа». Здесь нужен человек, который будет перевозить металлопрокат грузовым автомобилем DAF (20 т).

Требования к кандидату: знание технической части авто, ответственность, честность и готовность к командировкам. Компания предлагает высокий доход от 55000 до 75000, возможность финансового роста, официальное оформление и просмотр зарплаты.

Не менее интересная вакансия – заведующий хозяйством с зарплатой 10 000 гривен. Кандидат должен иметь среднее техническое, средне-специальное или базовое высшее образование и опыт в аналогичной сфере.

Обязанности: учет товарно-материальных ценностей, организация хозяйства, закупки и контроль за помещениями. График пн-пт с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв – 1 час. Офис комфортный, трудоустройство официальное.

Для людей с жизненным досвежем достаточно вариантов трудоустройства. Следует не бояться и пробовать себя в новых сферах.

