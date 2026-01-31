Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало заметно для многих местных жителей, ведь расходы в супермаркетах постоянно растут.

Местные жители ощутили удорожание продуктов в Днепропетровской области в январе 2026 года, ведь цены на базовые позиции продолжили расти, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные с официального сайта Минфина, подорожание продуктов Днепропетровской области зафиксировано на примере ряда основных товаров, входящих в ежедневный рацион украинцев.

Например, куриная бедро, пользующаяся высоким спросом, в среднем по региональным магазинам стоит 140,67 гривны за килограмм, тогда как в декабре 2025 года средняя стоимость составила 137,91 гривны.

В Auchan сегодня килограмм бедра продается за 154,00 гривны, Megamarket предлагает за 159,00 гривны, а Novus реализует за 109,00 гривны, тогда как в декабре 2025 года там цены были соответственно 124,60, 153,00 и 136,14 гривны.

Индекс потребительских цен на курятину в январе 2026 года составил 100,67%, что означает рост на 0,67%. Подорожание продуктов в Днепропетровской области видно и на примере кукурузы консервированной торговой марки Верес в банках по 340 грамм.

Средняя стоимость в магазинах региона составляет 59,42 грн. Так, у Auchan банка можно купить за 54,50, у Megamarket она стоит 68,40, у Metro – 57,77, а у Novus – 56,99. Для сравнения, в декабре 2025 средняя цена на этот продукт была 54,09.

Также вырос в цене твердый сыр Комо традиционный 50% жирности. Средний ценник по региону сейчас составляет 566,67 гривен за килограмм.

В магазинах Auchan сыр продают за 519,00 грн, Megamarket предлагает за 582,00, Novus — за 599,00, в то время как в декабре 2025 года средняя цена была 527,00 гривны.

