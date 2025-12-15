Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі надається з усіма необхідними зручностями.

У Кривому Розі стартував експериментальний проєкт із надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Ініціатива спрямована на внутрішньо переміщених осіб, які належать до певної категорії та потребують підтримки після тривалого періоду медичного догляду.

У рамках програми учасники зможуть безоплатно проживати у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців за кошти державного бюджету. Для них передбачено:

житло з усіма необхідними зручностями;

можливість самостійно готувати їжу;

допомогу в організації побуту та веденні домашнього господарства;

сприяння у відновленні соціальних навичок та розвитку самостійності;

підтримку у подоланні складних життєвих обставин;

залучення фахівців або відповідних служб незалежно від форми власності, якщо виникне така потреба.

Проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб забезпечують фізичні та юридичні надавачі соціальних послуг, які:

включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг;

відповідають критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів;

мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання таких послуг.

У міністерстві підкреслюють, що головна мета ініціативи полягає не лише у тимчасовому розміщенні людей, які втратили житло через війну. Програма спрямована на відновлення самостійності, відчуття стабільності та особистої безпеки ВПО, створюючи умови для нормального повсякденного життя та соціальної адаптації.

Додатково відзначається, що безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі надається з усіма необхідними зручностями, щоб забезпечити комфорт, незалежність та можливість вести звичний побут навіть у складних життєвих обставинах.

