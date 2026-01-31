Аренда квартир в Днепре сохраняет высокий спрос, а выбор предложений позволяет жильцам выбирать жилье в соответствии с бюджетом и требованиями.

По состоянию на 26 января 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепре снизилась на 5% за последние полгода и составляет около 10-10,5 тысячи гривен, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт ЛУН .

В то же время двухкомнатные квартиры прибавили в цене 7% и сейчас в среднем стоят 15 тысяч гривен в месяц.

Трехкомнатные квартиры продолжают дорожать: годовой рост составил 20%, а средняя арендная плата составляет 18 тысяч гривен. Самые дорогие варианты концентрируются в Соборном районе, где однокомнатные оценивают в 13 тысяч гривен, а двухкомнатные – в 20 тысяч. Центральный район предлагает аренду однокомнатных квартир за 12 тысяч и двухкомнатных - за 15 тысяч гривен.

Аналитики подчеркивают, что на аренду жилья днепряне тратят около 39–42% от средней зарплаты. Показатель «года аренды» для однокомнатных квартир колеблется между 11,3–11,7 годами, для двухкомнатных — около 12–13 лет.

На рынке можно найти разные варианты, например, однокомнатная квартира в Чечелевском районе сдается за 10 тысяч гривен. Двухкомнатная квартира в Центральном районе стоит 15 тысяч гривен, имеет раздельную планировку, мебель и бытовую технику, а также удобное расположение рядом с транспортом и магазинами.

Специалисты отмечают, что аренда квартир в Днепре сохраняет высокий спрос, а выбор предложений позволяет жильцам выбирать жилье в соответствии с бюджетом и требованиями по площади или расположению. Прогнозируется, что в ближайшие месяцы цены будут оставаться стабильными с возможными колебаниями в популярных районах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.