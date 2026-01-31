Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области оформляется через органы социальной защиты населения.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области в 2026 году будет предоставляться по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд Украины.

Выплаты предоставляются внутренне перемещенным лицам, которые отвечают установленным критериям и оформили соответствующее заявление. Финансовая поддержка рассчитана на шесть месяцев с возможностью продления срока, если условия программы сохраняются.

Ключевое требование для участия — средний доход семьи за предыдущий квартал не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2026 этот показатель составляет 2 595 гривен. Таким образом, максимальный допустимый доход на одного человека не должен превышать 10 380 гривен.

В то же время, отдельные категории граждан получают выплаты независимо от финансового положения. Речь идет о пенсионерах с установленными выплатами, людях с инвалидностью I и II групп, детях с ограниченными возможностями, сиротах и ​​молодежи без родительской опеки до 23 лет, а также опекунов и приемные семьи.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области оформляется через органы социальной защиты населения. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие статус переселенца и уровень дохода. После проверки информации принимается решение о начислении средств.

В ведомстве отмечают, что программа направлена ​​на частичное покрытие расходов на жилье, питание и базовые нужды. Она помогает переселенцам сосредоточиться на адаптации, поиске стабильного дохода и интеграции в новые условия жизни.

