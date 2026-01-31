Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области продлится до завершения отопительного сезона.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области начала работу на этой неделе и уже охватила несколько общин региона, сообщают местные органы власти со ссылкой на Politeka.

Программу реализуют совместно с благотворительными фондами, чтобы поддержать население при повышении расходов на отопление.

Основные получатели – внутренне перемещенные лица, пожилые люди и домохозяйства с ограниченными доходами. Помощь оказывают гражданам без регулярных поступлений и украинцам с хроническими болезнями. Особое внимание уделяется многодетным семьям, матерям с детьми и людям с инвалидностью.

В рамках инициативы жильцы получают топливные брикеты и финансовые выплаты для частичного покрытия коммунальных расходов. Поддержка уже распространена в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянской общине жители снабжаются твердым топливом, а в Заре и Пригородном — денежными выплатами. Аналогичные мероприятия действуют в Покровском и Марганецком направлениях.

Организаторы уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области будет продолжаться до завершения отопительного сезона. Объем поддержки может корректироваться в зависимости от потребностей общин. Местным советуют заранее подготовить документы и обращаться в социальные центры для быстрого получения предусмотренной помощи.

Кроме того, в Днепропетровской области у украинцев также есть возможность получить доплаты.

В 2026 году для этой категории граждан размер ежемесячной доплаты вырос до 2595 грн. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.

