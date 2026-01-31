Энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на 1 и 2 февраля 2026 года.

Специалисты ДТЭК объявили о плановых работах в электросетях региона на 1 и 2 февраля 2026 года и соответствующих графиках отключения света, сообщает Politeka.

В воскресенье, 1 февраля, в Днепропетровской области, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света будут действовать с 8:00 до 18:00 в селах Гречаноподовской общины - Водяное, Озерное, Пологи, Подовое, Кряжево.

Также в воскресенье без электроэнергии с 9:00 до 18:00 останутся жители с. Пригородное (по ул. Школьная, Победы, Конторская).

А с 8:30 до 18:00 - поселок Губиниха (Байдукова, Сентябрьская, Весенняя, Виноградная, Гетманская, Родниковая, Дружбы, Ковальская, Короленко, Кущевая, Межевая, Надежды, Партизанская, Побережная, Полевая, Садовая, Солнечная, Солнечная, Степная, Чкалова, Юбилейная) и село Хащевое (Дружбы, Молодежная, Овчаренко), пишет Politeka

В понедельник, 2 февраля 2026 года, дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области частично коснутся таких населенных пунктов:

Царичанка (Театральная, Царичанская, Левобережная), Ивано-Яризовка (Автомобильная, Солнечная), Лысковка (Гагарина) – с 9:00 до 15:00;

Кринички (Отдыха, Заречная, Связистов, Рабочая, Григория Сковороды, Тихая, пер. Сковороды), Гримучее (Верхня, Панаса Мирного) – с 12:00 до 18:00;

Новоалександровка (пер. Рубиновый), Братское (Сурянская) – с 9:00 до 17:00

Мировое (Центральная, Перспективная) – с 8:00 до 12:00;

Топила (Украинская, Героев Украины) – с 13:00 до 18:00.

А в городе Каменское обесточивания 02.02 будут проходить по следующей схеме:

Ивановская, 2; Моршинская, 1-7, 8А, 9, 9А, 10-13, 13Б, 14-33, 34А, 34Б, 36, 36А, 36Б; просп. Свободы, 10 – с 8:00 до 15:00;

Галины Романовой, 1; Ивановская, 20, 20А, 22-31, 33, 35, 37; Маршинская, 35; Павловская, 1, 4А; Шевченковская, 11-17, 17А, 18, 19/24, 20/23, 21, 21/6, 21/26, 22, 22/24, 23-39, 41 – с 8:00 до 18:00.

