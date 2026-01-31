Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно благодаря нескольким ресурсам, сообщает Politeka.
Первый вариант, который поможет найти бесплатное жилье для ВПЛ в Днепровской области - обратиться в контакт-центры территориальных общин региона.
Консультанты предоставят информацию о доступных коммунальных учреждениях социальной сферы, общежитиях и других вариантах поселения. Для этого нужно представиться, ответить на вопросы и описать, какое именно жилище необходимо.
Центры помогут сориентироваться среди доступных помещений и посоветуют проверенные организации, способствующие поиску безопасной крыши над головой.
Для тех, кто планирует остаться на длительный срок, возможно поселение в одной из территориальных общин по выбору.
Кроме того, переселенцы могут воспользоваться платформами для поиска бесплатного жилья в Днепропетровской области, в частности, сайтом «Допомогай» от волонтерского ИТ-сообщества.
Там предлагаются как украинские, так и международные варианты временного проживания. Каждое объявление проходит ручную проверку для обеспечения безопасности жителей. Для дополнительной помощи доступна горячая линия 0(800) 332-238.
Также поиск крыши над головой доступен через государственный ресурс «Прихисток», который показывает количество свободных мест в зарегистрированных помещениях разных регионов Украины.
Используя фильтры поиска, переселенцы могут быстро найти подходящие варианты и просмотреть условия поселения. Телеграмм-бот «Турботник» от Министерства цифровой трансформации помогает оперативно найти временный дом.
