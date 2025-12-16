Целью проекта является обеспечение безопасной эвакуации и гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области.

Бесплатные продукты для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются при условии соответствия определенным критериям отбора.

Об этом говорится на сайте организации "Элеос Украина".

Общественная организация "Элеос-Украина" реализует гуманитарный проект под названием "Дорога надежды 2". Инициатива направлена ​​на защиту и всестороннюю поддержку гражданского населения, пострадавшего в результате полномасштабной войны. Проект охватывает как срочную поддержку, так и долгосрочные меры поддержки для людей, оказавшихся в уязвимом положении.

Целью программы является обеспечение безопасной эвакуации и гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области. Поддержка предоставляется лицам, находящимся в зонах активных боевых действий или недавно перемещенных. Проект также обеспечивает доступ к критически важным услугам, отвечающим как насущным, так и долгосрочным потребностям населения.

К целевым группам, которые могут рассчитывать на помощь , относятся внутренне перемещенные лица, получившие соответствующий статус в течение последних трех месяцев, пожилые люди в возрасте от 60 лет, беременные женщины, лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями, дети в возрасте до 5 лет, а также люди без стабильного дохода, социальных выплат или необходимых документов.

Виды помощи:

добровольная и безопасная эвакуация;

сертификаты, через которые можно получить бесплатные продукты;

сертификаты на лекарства;

ваучеры на медицинские услуги;

поддержка в восстановлении документов;

юридические консультации;

кейс-менеджмент и индивидуальная сопроводительная помощь;

информирование о доступных социальных и гуманитарных услугах.

Реализация проекта намечена до конца декабря 2025 года. Инициатива внедряется сетью Элеос-Украина в партнерстве с Johanniter International Assistance при финансовой поддержке Aktion Deutschland Hilft. Проект направлен на обеспечение своевременной, эффективной и комплексной помощи пострадавшему от войны гражданскому населению.

