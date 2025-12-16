График отключения света в Днепропетровской области на 17 декабря поможет жителям эффективно организовать день и избежать неприятных ситуаций.

График отключения света в Днепропетровской области на 17 декабря был обнародован для жителей Днепра и районов области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

Плановые работы будут проводиться с 08:00 до 17:00 в городе и близлежащих территориях.

В Днепре отключение коснется улиц Академика Янгеля (35–59, нечетные), Энергетическая (2А, 7, 9, 9А, 9Д, 11), Ивана Франко (26–40 парные, 41–57 нечетные), Матросская (28–42 парни, 4) (9, 11–34), Новокрымская (50–56 парные, 56А, 58), Софиевская (10, 12), переулок Ключевой (1, 3, 5), проспект Богдана Хмельницкого (50–60 парные, 60А, 62–70 парные) и тупик Строительный 10–12).

В Днепровском районе электроснабжение временно исчезнет в селе Орильское, на улице Школьной, дом 53г.

В Криворожском районе отключение запланировано для города Кривой Рог на улице Генерала Безручко, 43 и проспекте Победы, 37 и 37А.

Жителям советуют подготовить резервные источники света, зарядить мобильные устройства и спланировать бытовые дела с учетом запланированных работ. Также полезно подготовить запасы воды и не требующих холодильника продуктов, а тем, кто пользуется медицинскими приборами, следует заранее обеспечить альтернативное питание.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями энергокомпании, чтобы оперативно узнавать возможные изменения.

Рекомендуется предварительно подготовить фонари, батарейки и зарядные устройства, чтобы минимизировать неудобства при обесточивании.

