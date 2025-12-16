Дефицит продуктов в Днепропетровской области может стать ощутимым для потребителей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может затронуть один из самых популярных товаров потребительской корзины уже в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.net.

Речь идет о хлебе и изделиях из ржаной муки, ситуация с которыми на внутреннем рынке остается напряженной. Эксперты связывают возможные затруднения не только с урожаем, но и с общими условиями производства.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что до конца 2025 года средняя стоимость хлебобулочной продукции способна возрасти примерно на 5 процентов. Основное давление, по его словам, формируют высокие затраты на электроэнергию и недостаток ржи, которая уже ощущается в отрасли.

Из-за проблем в энергосистеме пекарские предприятия вынуждены чаще переходить на резервные источники питания. Использование генераторов существенно повышает производственные затраты, иногда в несколько раз, что оказывает непосредственное влияние на финальную цену товара.

Специалисты отмечают, что зерно составляет около четверти в структуре себестоимости хлеба. Значительно большее влияние оказывают логистические затраты, техническое обслуживание оборудования и кадровый дефицит, с которым сталкиваются предприятия.

Отдельное внимание эксперты обращают на ситуацию с рожью. По оценке специалиста Всемирного банка Оксаны Руженковой, внутренний рынок уже испытывает недостаток этой культуры, а точные прогнозы на следующий год остаются под вопросом из-за нестабильных погодных условий.

Жатва ржи традиционно стартует в конце лета, однако переработчики говорят о нехватке сырья еще до начала сбора. Именно это создает риски, при которых дефицит продуктов в Днепропетровской области может стать ощутимым для потребителей, особенно при стабильно высоком спросе.

