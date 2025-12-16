Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области может повлиять на месячные расходы семей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области ожидается в Павлограде для услуг по вывозу мусора, сообщает Politeka.

Местные компании ООО "ДАЯР" и ООО "Эко-Коммунтранс" обнародовали соответствующие предложения на сайте городского совета.

«Эко-Коммунтранс» планирует увеличить тариф для местных жителей многоэтажек до 62,40 грн в месяц с человека, тогда как сейчас он составляет 49,80 гривен. Для учреждений, предприятий и организаций стоимость вывоза твердых бытовых отходов составит 1756,68 грн за тонну и 2413,33 грн в месяц для крупногабаритных отходов. Соответствующее повышение обосновывается ростом цен на товары и услуги, потребностью обновить 110 контейнеров и сделать зарплату сотрудников конкурентной.

ООО "ДАЯР" предлагает расценки 59,70 грн в месяц с человека вместо нынешних 45,75 гривен. Предприятие отмечает, что повышение тарифов необходимо для увеличения заработной платы, обновления мусоровозов, покрытия роста стоимости компуслуг и товаров, а также расширения штата с добавлением должности юриста.

Замечания и предложения от жителей принимаются до 18 декабря. Для «Эко-Коммунтранс» обращение можно посылать на ул. Центральная, дом. 19, оф. 37 или на e-mail eco.komun@ukr.net, а для «ДАЯР» - на ул. Центральная, дом. 90, кв. 100 или etpm@3g.ua.

Эксперты также отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области может повлиять на месячные расходы семей и призывают жителей внимательно ознакомиться с новыми расчетами и подавать замечания вовремя.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кому в первую очередь предоставят убежище, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кому посчастливится получить выплаты.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Днепре: пожилых украинцев приглашают работать, готовы платить от 20 тысяч.