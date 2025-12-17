Подорожание продуктов в Кривом Роге в последнее время существенно влияет на бюджет жителей города, свидетельствуют данные наблюдений за рынком продовольствия, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Пшено 1 кг в среднем стоит 31,40 грн. В Megamarket его продают за 32,20, Metro – 32,50, Auchan предлагает 29,50. По сравнению с ноябрем средняя стоимость выросла на 1 грн, что демонстрирует постепенное удорожание доступных круп. Манка и другие крупы показывают схожую тенденцию, свидетельствующую об общем повышении стоимости бакалейных товаров.

На рынке овощей ощутимо удорожание. Килограмм помидор сорта «Сливка» стоит 167,65 гривен в среднем. Megamarket установил цену на уровне 186,30, Novus – 149, а Metro предлагает 120,93. За ноябрь средняя стоимость была 133,91, так что прирост превысил 28 гривен. Такой резкий рост связывается с сезонными факторами и логистическими затратами. Свекла, напротив, почти стабильная — 10,20 кг в среднем, с колебаниями между магазинами от 6,90 до 16,20.

Среди молочных товаров отмечается повышение на молоко и сметану. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) стоит 55,52 грн, при этом у Metro – 58,24, Megamarket – 52,80. Рост за месяц составил 1,46. Сметана "Президент" 15% (350 гр) подорожала до 54,19. В Metro ее цена – 56,68, Novus – 55,99 грн, Auchan – 49,90, что на 1,93 больше, чем в ноябре. Масло "Крестьянское" 72,5% (200 гр) также показывает повышение средней стоимости до 120,23, рост за месяц - 2,18.

Подорожание продуктов в Кривом Роге происходит постепенно, но устойчиво. Причинами называют сезонные колебания, повышение логистических издержек и изменение спроса. Потребителям советуют планировать закупки заранее, сравнивать цены между сетями и обращать внимание на акции.

