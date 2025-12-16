Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется как от государства, так и от международных организаций.

Сейчас гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре и других социально незащищенных категорий будет предоставляться в рамках государственной программы Зимняя поддержка, сообщается на официальном сайте Кабинета министров, пишет Politeka.



Речь идет об единовременной денежной выплате в размере 6 500 гривен для граждан, пострадавших в результате войны или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Прежде всего, программа ориентирована на семьи с детьми и людей, нуждающихся в дополнительной социальной защите. Получить средства могут дети на попечение или попечительство, несовершеннолетние с инвалидностью, воспитанники приемных семей и домов семейного типа. Также выплата предусмотрена для лиц с инвалидностью I группы со статусом внутренне перемещенных, детей из числа ВПЛ, уже имеющих пособие на проживание, и малообеспеченных семей с детьми до 18 лет. Отдельно в перечне — одинокие пожилые люди, которым назначена надбавка по уходу.

Подать заявку можно удобным способом. Онлайн-формат доступен через портал или мобильное приложение «Дія». Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами, предусмотрено офлайн-обращение в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Именно это учреждение отвечает за начисление и перечисление средств.

Деньги зачисляются либо на специальный банковский счет с ограниченным режимом использования, либо на «Дія». Потратить полученную сумму можно в течение 180 дней и только на определенные нужды: одежду, обувь, лекарственные средства, медицинские препараты и витаминные комплексы.

Параллельно в регионе действуют международные и благотворительные инициативы. В частности, денежная помощь от ООН в Днепропетровской области доступна внутренне перемещенным лицам с подтвержденным статусом за последние шесть месяцев, а также вернувшимся из-за рубежа гражданам. Приоритет предоставляется домохозяйствам, где есть дети, пожилые люди или члены с инвалидностью. Важно, чтобы семья не получала выплаты от УВКБ ООН в течение предыдущих трех месяцев, а средний доход на одного человека не превышал 6,3 тысяч гривен.

Отдельное направление – гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре , которую оказывает благотворительная организация «Каритас». Поддержка охватывает не только город, но и близлежащие населенные пункты. Услугами пользуются люди, проживающие в собственных домах, модульных городках, общежитиях или коллективных центрах.

Помощь включает в себя социальное сопровождение, поддержку в быту, стирку белья, мониторинг самочувствия, психологические консультации и временное пользование реабилитационным оборудованием. Специалисты также сопровождают подопечных в учреждения для оформления документов и прохождения необходимых процедур.

Таким образом, жители Днепра могут выбрать гуманитарную помощь для пенсионеров в зависимости от их насущных нужд.

