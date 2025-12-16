Прогноз погоды на неделю в Днепре предполагает постепенное потепление, умеренный ветер и небольшие осадки.

Прогноз погоды на неделю в Днепре свидетельствует о постепенном потеплении и переменной облачности с 17 по 23 декабря, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

Температура будет колебаться от 0 до +7°C, направления воздушных потоков будут меняться от юго-западного до северного и южного, а осадки ожидаются локальными и слабыми.

Среда, 17 декабря: колонки термометров покажут +2°C. Юго-западные воздушные порывы до 3 м/с, день без существенной влаги – небо в основном ясное.

Четверг: температура снизится до +1°C. Направление воздуха остается юго-западным, скорость порывов до 6 м/с. Осадков не прогнозируется.

Пятница: ожидается +3°C, воздух поменяет направление на северный, порывы до 7 м/с. Небольшой дождь незначительный, день преимущественно сухой.

Суббота: температура достигает +7°C. Осадков не предполагается, погода удобна для прогулок и активностей на улице.

Воскресенье: воздух прогреется до +3°C. Поток северный, скорость 4 м/с, небольшая влажность – 0,5 мм. Облачность может изменяться в течение дня, но существенного влияния на передвижение по городу не ожидается.

Понедельник: +5°C, дождевые капли 0,3 мм. Влажность несколько повышена, следует учитывать при планировании активностей на улице.

Вторник, 23 декабря: воздух охладится до +1°C. Поток с юга до 7 м/с, осадки минимальные – 0,2 мм. Ветряная погода создает ощущение большей прохлады, поэтому рекомендуется теплая одежда.

Скорость воздушных порывов в течение недели будет колебаться от 3 до 12 м/с, а осадки останутся локальными и слабыми.

Таким образом, прогноз погоды на неделю в Днепре предполагает умеренное потепление, слабые осадки и комфортные условия для повседневных дел с учетом меняющейся силы потоков и температуры.

