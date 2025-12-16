Прогноз погоды на неделю в Днепре свидетельствует о постепенном потеплении и переменной облачности с 17 по 23 декабря, сообщает Politeka.
Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .
Температура будет колебаться от 0 до +7°C, направления воздушных потоков будут меняться от юго-западного до северного и южного, а осадки ожидаются локальными и слабыми.
Среда, 17 декабря: колонки термометров покажут +2°C. Юго-западные воздушные порывы до 3 м/с, день без существенной влаги – небо в основном ясное.
Четверг: температура снизится до +1°C. Направление воздуха остается юго-западным, скорость порывов до 6 м/с. Осадков не прогнозируется.
Пятница: ожидается +3°C, воздух поменяет направление на северный, порывы до 7 м/с. Небольшой дождь незначительный, день преимущественно сухой.
Суббота: температура достигает +7°C. Осадков не предполагается, погода удобна для прогулок и активностей на улице.
Воскресенье: воздух прогреется до +3°C. Поток северный, скорость 4 м/с, небольшая влажность – 0,5 мм. Облачность может изменяться в течение дня, но существенного влияния на передвижение по городу не ожидается.
Понедельник: +5°C, дождевые капли 0,3 мм. Влажность несколько повышена, следует учитывать при планировании активностей на улице.
Вторник, 23 декабря: воздух охладится до +1°C. Поток с юга до 7 м/с, осадки минимальные – 0,2 мм. Ветряная погода создает ощущение большей прохлады, поэтому рекомендуется теплая одежда.
Скорость воздушных порывов в течение недели будет колебаться от 3 до 12 м/с, а осадки останутся локальными и слабыми.
Таким образом, прогноз погоды на неделю в Днепре предполагает умеренное потепление, слабые осадки и комфортные условия для повседневных дел с учетом меняющейся силы потоков и температуры.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев может обратиться за помощью.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепре: насколько критична ситуация.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: что делать, если выплаты перестали поступать.