Местным жителям советуют учесть график отключения газа с 17 по 19 декабря в Днепропетровской области.

График отключения газа с 17 по 19 декабря в Днепропетровской области будет действовать в связи с выполнением газоопасных работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", из-за графика отключения газа с 17 по 19 декабря в Днепропетровской области некоторые общины временно останутся без газоснабжения.

Так, в Первомайской сельской ТГ распределение голубого топлива будет прекращено для 11 потребителей частного сектора 18:12 с 08:00 до 16:45.

В Магдалиновском территориальном обществе работы будут проводиться три дня подряд: 17.12 и 18.12 с 09:00 до 16:00, а 19.12 с 09:00 до 15:00. Неудобства будут временно действовать для 90 частных потребителей и одного коммунально-бытового объекта.

В Апостоловском территориальном обществе временно не будет газоснабжения для шести домохозяйств 17.12 и 18.12 с 08:30 до 16:50. В Карповской сельской ТГ, которая охватывает наибольшее количество потребителей, газоснабжение будет прекращено 17:12 с 09:00 до 16:00.

Ограничения введут для 296 частных домохозяйств, одного многоэтажного дома из восьми квартир и четырех коммунально-бытовых объектов.

Представители местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" отмечают, что все работы носят плановый характер и направлены на безопасную эксплуатацию газовых сетей в будущем.

Жителям советуют заранее перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками во избежание аварийных ситуаций.

Местным советуют учитывать график отключения газа с 17 по 19 декабря в Днепропетровской области, чтобы минимизировать бытовые неудобства.

