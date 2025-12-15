Работа для пенсионеров в Днепре представлена ​​большим количеством предложений, так что каждый сможет найти то, что ему по душе.

Работа для пенсионеров в Днепре доступна как в розничной торговле, так и на промышленных предприятиях и ресторанном бизнесе, сообщает Politeka.

Каждое предложение с сайта work.ua предусматривает официальное трудоустройство и конкурентную оплату.

Среди актуальных вариантов работы для пенсионеров можно выделить вакансию продавца-консультанта в супермаркете Varus.

Кандидат должен быть готов к следующим обязанностям: приветствовать и консультировать клиентов, помогать с товарами, обслуживать кассу и сотрудничать с командой для обеспечения высокого уровня сервиса.

Зарплата колеблется от 16300 до 18000 гривен, и компания предлагает дружественный коллектив, комфортные условия труда и возможность карьерного роста.

Другой вариант для ищущих работу для пенсионеров в Днепре связан с промышленностью. Машинист крана на металлургическом производстве может получать от 20800 до 22800 после налогообложения.

Обязанности включают в себя управление грузоподъемными кранами, транспортировку и перемещение продукции, контроль за безопасностью и соблюдение технологических инструкций. Для кандидатов важен опыт одного года, наличие удостоверения машиниста и знание правил безопасности.

Также в сфере ресторанного обслуживания доступна вакансия работника заведения МакДональдс. Опыт здесь не обязателен. Обязанности включают приготовление блюд, формирование заказов, обслуживание клиентов и поддержание чистоты.

Оплата составляет 136,88 грн/час до вычета налогов, а дополнительно можно получить ежемесячный и годовой бонус. Чем больше отработанных часов, тем выше доход.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.