В Днепропетровской области зафиксировали дефицит хлеба из-за недостаточного урожая ржи, сообщают эксперты, сообщает Politeka.

Эту информацию озвучил специалист Родион Рыбчинский на форуме в рамках выставки Agro2Food.

По его словам, стране придется значительно увеличить импортные поставки ржи, ведь собственное производство не покрывает потребности. Это создает дефицит хлеба в Днепропетровской области и других регионах, оказывая влияние на внутренний рынок и формируя дополнительное ценовое давление.

Причина нехватки кроется в нежелании фермеров засевать большие площади этой культурой. Хотя посевы озимой ржи на сезон 2026 выросли примерно на 5%, этого недостаточно для полного покрытия дефицита. Рыбчинский подчеркнул, что осенняя посевная не способна компенсировать нехватку продукции.

Отраслевые ассоциации «Мукомели Украины» и «Всеукраинская ассоциация пекарей» еще прошлым летом отмечали, что страна уже несколько сезонов подряд сталкивается с нехваткой ржаной муки. Производители избегают этой культуры из-за более низкой урожайности — около 40 ц/га против 60 ц/га у пшеницы — и отсутствия заметного экспортного спроса, поскольку культура в основном нужна на внутреннем рынке.

Эксперты советуют фермерам обратить внимание на потенциальную выгодность выращивания в условиях ограниченного экспорта зерновых. Рыбчинский отметил, что цены на зерно значительно выросли: если в 2024 году тонна стоила 6–7 тыс. грн, то в мае 2025-го уже 12–14.

Стоимость украинской ржаной муки достигла 18 тыс. грн за тонну, в то время как продукт из импортного зерна стоит около 20 тыс. грн. Для сравнения, в мае прошлого года мука оценивалась примерно в 10.

Специалисты предостерегают, что подорожание может заставить некоторые хлебопекарные предприятия временно или полностью остановить производство ржаного хлеба, что усугубляет проблему дефицита.

