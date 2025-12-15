Помощь в виде бесплатных продуктов предоставляется ВПЛ, однако нужно соответствовать определенным критериям.

В Кривом Роге ВПЛ могут получить бесплатные продуктовые наборы благодаря деятельности волонтеров гуманитарного центра «Свободные вместе», пишет Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Помощь в виде бесплатных продуктов оказывается ВПЛ, которые ранее не обращались в центр, а также тем, кто получал поддержку в последний раз не позднее августа 2025 года включительно. Такой принцип позволяет рационально распределять имеющиеся ресурсы и охватывать как можно больше людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Ежедневно гуманитарная организация принимает ограниченное количество заявителей – до 150 семей. Это решение направлено на упорядочение процесса выдачи помощи, уменьшение очередей и обеспечение комфортных условий для посетителей.

Волонтеры отмечают, что гуманитарную помощь может получить исключительно лицо, лично подавшее заявку. Передача товаров третьим лицам без присутствия заявителя не предусмотрена.

Продуктовые наборы содержат базовые пищевые товары первой необходимости, что позволяет переселенцам и пожилым людям частично обеспечить свои потребности в питании. Представители центра уверяют, что запасов достаточно, потому просят посетителей сохранять спокойствие и не создавать ажиотажа.

Пункт выдачи гуманитарной помощи работает ежедневно с 9.00 до 16.00. В это же время работает горячая линия, по которой можно получить подробную информацию или консультацию. В выходные дни для центра есть суббота и воскресенье. Там вы сможете узнать, когда будет следующая раздача.

По результатам одной из раздач в рамках сотрудничества с международной организацией Global Empowerment Mission волонтеры выдали 221 продуктовый набор для 190 семей.

