Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснулось жителей Желтых Вод, сообщает Politeka.

С 1 декабря 2025 года КП «Чистый город» сообщает об изменениях стоимости услуг по управлению бытовыми отходами, утвержденных решением исполкома городского совета от 20 ноября 2025 года №574.

Новые тарифы для многоквартирных домов

Для многоэтажек до 5 этажей стоимость составляет 70,38 грн. на человека. Жители домов до 10 этажей будут платить чуть меньше – 67,36 грн.

Частный сектор и отдельные районы

В частном секторе цена повышена до 80,22 гривен на одного человека. В районах Сухая Балка и Марьяновка, где преобладают одноквартирные дома, новая плата составит 60,28 грн. Для многоквартирных домов в Сухой Балке сумма уменьшена до 58,99 грн.

Что это значит для местных жителей

Рост тарифов на вывоз мусора означает дополнительную нагрузку на семейный бюджет. Для многих домохозяйств увеличение будет ощутимым, особенно для проживающих в частных домах или в многоэтажках с большим количеством жителей.

Объяснение коммунального предприятия

КП «Чистый город» отмечает, что новые расценки отражают реальные расходы по содержанию и обслуживанию систем сбора и транспортировки бытовых отходов. Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области поможет избежать дефицита средств и обеспечить стабильную работу услуг.

Местным рекомендуют пересмотреть семейный бюджет, так как такая ситуация может оказать значительное влияние на их положение, особенно для домохозяйств с большим количеством лиц или высоким объемом потребления.

