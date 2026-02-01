Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются ежемесячно для уязвимых категорий граждан, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены для тех, кто зарегистрирован в городе и проживает в местах временного компактного проживания, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Департамента социальной политики, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре получают определенные категории.

Это пожилые люди, люди с инвалидностью, матери с детьми, законные представители, сопровождающие малолетних или недееспособных лиц, а также дети от 3 до 18 лет.

Кроме того, наборы доступны переселенцам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Тем переселенцам, впервые обратившимся к управлению социальной защиты населения и не относящимся к этим категориям, можно получить набор единовременно.

Все получатели должны быть зарегистрированы в облцентре после 24.02.2022 г. по адресу места временного компактного проживания.

Набор бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включает в себя консервы мясные и рыбные, печеночный паштет, готовые тушеные блюда, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Для получения помощи необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации и представить комплект документов:

паспорт гражданина Украины или удостоверение на временное/постоянное проживание, справку переселенца, свидетельство о рождении ребенка в случае необходимости и справку об инвалидности для лиц с ограниченными возможностями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.