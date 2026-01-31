В 2026 году законодательством предусмотрено несколько видов дополнительных доплат для пенсионеров в Днепропетровской области.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить соответствующим определенным критериям украинцам, в некоторых случаях выплачивают до 25 тысяч, пишет Politeka.net.

О том, кто и какие доплаты может получать в 2026 году, говорится в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Украинцы, имеющие государственные награды, почетные звания или другие особые награды, могут получать дополнительные выплаты к пенсии. Сумма надбавки — от нескольких сот гривен до почти 26 тысяч.

Надбавки для пенсионеров в Днепропетровской области могут получить:

астронавты;

Герои Украины;

спортсмены - победители Олимпийских и Паралимпийских игр;

лица со званиями "народный" или "почетный", присвоенными после 1991 года;

Для многодетных матерей также предусмотрен уход на пенсию ранее установленного возраста, в том числе при усыновлении детей.

Размер доплаты составляет от 23% до 40% прожиточного минимума – это примерно 596–1038 грн в месяц.

В 2026 году законодательством предусмотрено еще несколько видов дополнительных надбавок к пенсиям, которые начисляются по разным механизмам и зависят от особых заслуг граждан.

В настоящее время действуют два основных направления пенсионных доплат:

пенсии за особые заслуги перед Украиной;

надбавки за особые заслуги перед Родиной для ветеранов войны

Для ветеранов войны размер такой доплаты составляет 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году это соответствует сумме 1816,5 гривны в месяц.

Кроме того, отдельным законом, принятым после 2014 года, были введены специальные надбавки для участников нынешней войны. Право на них имеют:

Герои Украины, награжденные орденом "Золотая Звезда";

военнослужащие и другие лица, отмеченные орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" или Княгини Ольги.

Размер этих выплат составляет от одной до трех минимальных заработных плат и может достигать 25 941 гривны в месяц. Важно, что такие надбавки могут назначаться даже тем гражданам, которые еще не достигли пенсионного возраста.

