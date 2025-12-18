Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області торкнулося мешканців Жовтих Вод, повідомляє Politeka.

З 1 грудня 2025 року КП «Чисте місто» повідомляє про зміни вартості послуг з управління побутовими відходами, затверджені рішенням виконкому міської ради від 20 листопада 2025 року №574.

Нові тарифи для багатоквартирних будинків

Для багатоповерхівок до 5 поверхів вартість становить 70,38 грн на людину. Жителі будинків до 10 поверхів платитимуть трохи менше — 67,36 грн.

Приватний сектор та окремі райони

У приватному секторі ціну підвищено до 80,22 гривень на одну особу. У районах Суха Балка та Мар’янівка, де переважають одноквартирні будинки, нова плата складе 60,28 грн. Для багатоквартирних будинків у Сухій Балці сума зменшена до 58,99 грн.

Що це означає для місцевих мешканців

Зростання тарифів на вивіз сміття означає додаткове навантаження на сімейний бюджет. Для багатьох домогосподарств збільшення буде відчутним, особливо для тих, хто проживає у приватних будинках або у багатоповерхівках із великою кількістю мешканців.

Пояснення комунального підприємства

КП «Чисте місто» зазначає, що нові розцінки відображають реальні витрати на утримання та обслуговування систем збору та транспортування побутових відходів. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області допоможе уникнути дефіциту коштів і забезпечити стабільну роботу послуг.

Місцевим рекомендують переглянути сімейний бюджет, адже така ситуація може мати значний вплив на їхнє становище, особливо для домогосподарств з великою кількістю осіб або високим обсягом споживання.

