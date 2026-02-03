Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Новые ставки касаются только платы за распределение природного газа, тогда как цена топлива для бытовых потребителей осталась неизменной.

Рост тарифов связан с транспортировкой ресурса по газораспределительным сетям. Специалисты объясняют, что отдельную строчку в платежках часто воспринимают как удорожание газа, хотя фактически речь идет об оплате доставки. Первый этап повышения стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля.

В среднем по стране тариф на распределение увеличился примерно на 76%. В Днепропетровской области он вырос почти на 190% и теперь составил 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в некоторых регионах Украины ставки колеблются от 0,65 до 3,95 гривны за кубометр в зависимости от местных условий.

Цена топлива для населения остается на уровне 7,96 гривны за кубометр. Текущий тариф планируется удерживать не менее полугода после завершения военного положения без дополнительных корректировок.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами: увеличение расходов на содержание сетей, ремонт оборудования, обеспечение бесперебойной работы систем и покрытие операционных потребностей предприятий.

Специалисты рекомендуют контролировать начисления и своевременно оплачивать счета. Это помогает избежать недоразумений и гарантирует стабильную поставку газа, а также бесперебойную работу газораспределительной инфраструктуры в регионе.

