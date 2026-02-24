Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре организовали для тех, кто был вынужден бежать от войны и покинуть свой дом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляют в Днепровском городском территориальном центре социального обслуживания, который после начала войны расширил формат своей работы, сообщает Politeka.

Об обустройстве бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре проинформировали на официальном сайте Департамента социальной политики.

В обычный период центр занимается людьми из незащищенных слоев населения, в частности пожилыми людьми и лицами с инвалидностью.

Здесь предоставляют уход на дому, дневной уход, социальную адаптацию, натуральную помощь и представительство интересов.

После введения военного положения работу не останавливали, социальные работники продолжили посещать подопечных и одновременно выявлять одиноких людей, которые из-за войны остались без поддержки.

Затем в департамент социальной политики обратились коллеги из Донецкой области с просьбой помочь в размещении переселенцев.

В ответ центр подстроил свою деятельность и подготовил помещение для приема людей. Отделение территориального центра Индустриального района стало убежищем для тех, кто вынужден был уехать с опасных территорий.

В кратчайшие сроки помещение приспособили для проживания. В настоящее время здесь обустроена комната отдыха, столовая, кухня и душевая комната.

Благодаря поддержке волонтеров и благотворительных фондов переселенцев снабжают горячими обедами и питьевой водой. Тем, кто в этом нуждается, предоставляют диетическое питание.

Так центр социального обслуживания превратился в бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре. Однако другие его функции по поддержке уязвимых групп населения остались актуальными.

