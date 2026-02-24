Новый график движения поездов в Днепре предусматривает ежедневное курсирование №54/53 в Одессу, сообщает Politeka.
Ранее этот пассажирский состав курсировал не ежедневно, поэтому пассажирам было сложно планировать поездки между южными и центральными регионами страны.
Теперь ежедневные рейсы позволяют обеспечить более надежное и регулярное транспортное сообщение, особенно в условиях перебоев с электроснабжением и нестабильных погодных условий.
По новому графику движения поездов данный состав отправляется из Одессы ежедневно с 22 февраля, а из Днепра – ежедневно с 23 февраля. Благодаря такому формату пассажиры могут планировать поездки без привязки к конкретным дням недели.
В то же время новый график движения поездов в Днепре упрощает планирование путешествий для жителей промежуточных населенных пунктов, ведь экспресс проходит через Вознесенск, Помочную, Кропивницкий, Знаменку, Александрию и Каменское.
Маршрут включает ключевые транспортные узлы центральной Украины, что делает поездку удобной как для междугородних перевозок, так и для более коротких переездов в пределах области.
Билеты на ежедневные рейсы доступны для приобретения в мобильном приложении «Укрзализныци», на официальном сайте перевозчика и в кассах железнодорожных вокзалов.
Минимальная стоимость билета на данный пассажирский состав стартует от 199 гривен. Ранее "Укрзализныця" предупреждала, что цена проезда может изменяться в зависимости от дня недели, типа вагона или места.
К слову, национальный перевозчик ввел и другие обновления, повлиявшие на пассажиров по всей стране. Так, "Укрзализныця" запустила механизм, по которому государство будет компенсировать железным дорогам разницу между реальной стоимостью билетов и фактической себестоимостью перевозок.
Это позволит не поднимать цены для любителей путешествовать по железной дороге.
