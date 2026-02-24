24 февраля в Днепропетровской области будут действовать плановые отключения света в связи с проведением ремонтных работ в регионе, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Для украинцев заранее обнародовали подробные графики отключений света, чтобы можно было спланировать свой день и подготовиться к возможным временным перерывам в электроснабжении.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях «ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах города Павлоград. С 8 до 19 часов обесточивания охватят следующие улицы:
- Верстатобудивныкив — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 3, 3/В, 4, 5, 5/В, 6, 6/А, 7, 7/А, 8, 8/В, 8 п.3, 8 п.7, /18.42 КЭТБ, 9, 9/А, 10, 11, 11/Б, 12, 12/А, 13, 13/А, 14, 14/А, 14/Офис, 141, 15, 20, 20/в, 20Г, 32;
- Олександривська — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9/А, 10, 10/ПИДСЫЛЮВАЧ, 14, 16, 18, 20, 22, Б/Н;
- Центральна — 70;
- Волонтерив — 1, 1/А, 1/ПИДСЫЛЮВАЧ, 2, 2/ПИДСЫЛЮВАЧ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/ПИДСЫЛЮВАЧ, 12, 13, 14, 52, Б/Н;
- Новоселивська — 1;
- Шкильна — 1, 2, 3, 3/А, б/н;
- Калынова — 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 4, 4/ЛИФТ, 5, 6, 6/А, 8, 10, 12, 12/А, 12/В, 12А/ПРИМ.1А, 18, Б/Н;
- Промыслова — 1/А, 1/Б, 2, 3, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/А, 30, 32, 3232, 34, 36, 36/1, 4, 6, 7, 8, б/н;
- Днипровська — 416, 418, 418/03 Лифт ву, 418/А, 420, 422, 422/А, 424, 424/А, Б/Н.
В городе Жовти Воды света не будет с 8 до 17 часов. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:
- Авангардна: 1-15 (нечетные), 16-25, 25А, 25Б, 28, 30, 34, 36;
- Будивельныкив: 38, 47, 49, 51;
- Гимназийна: 2А;
- Национальной гвардии Украины: 1, 1Г, 2-5, 7-23, 25;
- Олимпийська: 1;
- Рудна: 9;
- Саксаганська: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г;
- Спортывна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парные), 13, 14, 14А, 15, 16-22 (парные);
- Яворныцького: 6;
- пров. Межевый: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26;
- пров. Удильный: 1-17, 19-24.
Также плановые работы будут в Криворожском районе, однако они будут действовать не по всему региону. Отметим, что дополнительные графики отключения света будут продолжаться в селе Вильне. Обесточение будут действовать с 8 до 17 часов в домах по адресам:
- Гагарина: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;
- Кузьмы Скрябина: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;
- Словянська: 8-22;
- Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.
Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.
