Для украинцев предварительно подготовили подробные графики отключений света в Днепропетровской области на 25 февраля.

24 февраля в Днепропетровской области будут действовать плановые отключения света в связи с проведением ремонтных работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Для украинцев заранее обнародовали подробные графики отключений света, чтобы можно было спланировать свой день и подготовиться к возможным временным перерывам в электроснабжении.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях «ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах города Павлоград. С 8 до 19 часов обесточивания охватят следующие улицы:

Верстатобудивныкив — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 3, 3/В, 4, 5, 5/В, 6, 6/А, 7, 7/А, 8, 8/В, 8 п.3, 8 п.7, /18.42 КЭТБ, 9, 9/А, 10, 11, 11/Б, 12, 12/А, 13, 13/А, 14, 14/А, 14/Офис, 141, 15, 20, 20/в, 20Г, 32;

Олександривська — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9/А, 10, 10/ПИДСЫЛЮВАЧ, 14, 16, 18, 20, 22, Б/Н;

Центральна — 70;

Волонтерив — 1, 1/А, 1/ПИДСЫЛЮВАЧ, 2, 2/ПИДСЫЛЮВАЧ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/ПИДСЫЛЮВАЧ, 12, 13, 14, 52, Б/Н;

Новоселивська — 1;

Шкильна — 1, 2, 3, 3/А, б/н;

Калынова — 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 4, 4/ЛИФТ, 5, 6, 6/А, 8, 10, 12, 12/А, 12/В, 12А/ПРИМ.1А, 18, Б/Н;

Промыслова — 1/А, 1/Б, 2, 3, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/А, 30, 32, 3232, 34, 36, 36/1, 4, 6, 7, 8, б/н;

Днипровська — 416, 418, 418/03 Лифт ву, 418/А, 420, 422, 422/А, 424, 424/А, Б/Н.

В городе Жовти Воды света не будет с 8 до 17 часов. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Авангардна: 1-15 (нечетные), 16-25, 25А, 25Б, 28, 30, 34, 36;

Будивельныкив: 38, 47, 49, 51;

Гимназийна: 2А;

Национальной гвардии Украины: 1, 1Г, 2-5, 7-23, 25;

Олимпийська: 1;

Рудна: 9;

Саксаганська: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г;

Спортывна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парные), 13, 14, 14А, 15, 16-22 (парные);

Яворныцького: 6;

пров. Межевый: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26;

пров. Удильный: 1-17, 19-24.

Также плановые работы будут в Криворожском районе, однако они будут действовать не по всему региону. Отметим, что дополнительные графики отключения света будут продолжаться в селе Вильне. Обесточение будут действовать с 8 до 17 часов в домах по адресам:

Гагарина: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьмы Скрябина: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Словянська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

