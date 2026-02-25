Украинцам рассказали о вводимых на 26 февраля дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Местные общины предупреждают, что плановые работы будут масштабными, поэтому энергетики заранее составили детальные графики отключений 26 февраля, чтобы жители могли раньше времени подготовиться к временным перебоям с электроснабжением.

В рамках Вакуловского сельского территориального общества будут продолжаться профилактические работы. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8 до 18 часов в таких населенных пунктах: село Новоподильське, село Вакулове, село Нововасыливка, село Жовте.

Плановые работы будут в Криворожском районе, однако они будут действовать не по всему региону. Отметим, что дополнительные графики отключения света будут продолжаться в селе Вильне. Обесточение будут действовать с 8 до 17 часов в домах по адресам:

Гагарина: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьмы Скрябина: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Словянська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

«ДТЭК Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в рамках Новоалександровской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Волоське улицы:

Матросова - 1, 2, 3, 5, 5/A, 5/B, 5/B, 5/G, 7, 8, 9, 11-21, 23-25, 27/A, 27/B, 28, 29, 30, 30/A, 31-33, 3, 5, 3, 4, 4, 39 42/A, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55/B, 57, 59, 61, 63/A

Сурська - 3, 9/з.д.0061

с-т Чайка — 209, 217, 233

Днипрове улица:

Берегова — 11, 17, 19, 23

Центральна — 1, 1/А, 2, 2/А, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22/А, 23, 25, 27–32, 33, 34, 36–38, 40–42, 45, 46, 48, 52–57, 58, 59, 60, 60/з/д0060, 62, 63, 65, 67–69, 71, 73, 74, 78, 82, 82/А, 83, 83/А, 86А, 87, 88, 89/А, 90, 92, 94–99, 100, 101, 101/А, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 111/А, 111-Б, 112, 114, 118, 118/А, 120/А, ЗД/0035, ЗД/0129

с-т Днипрове — 106, 160

с-т Садовое Товарыство — 82, 104

с-т Сонячный-1 — 3, 35, 36

Ракшивка улицы:

Вышнева — 1–43/А, 44–70А, 71, 73–79, 80, 81, 83, 87, 89, 91, 91/А, 93, б/н; ЗД 0062

Молодижна — 1–5, 7–10, 12, 14

с-т Виктория — 720

с-т Чайка — 239, 262

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

