Размер субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом совокупного дохода.

Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются при соблюдении важных условий и соответствии критериям, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Жилищная субсидия на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается раз в год на основании личного обращения граждан. Размер пособия определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом совокупного дохода за предыдущий календарный год. При этом минимальная социальная норма твердого топлива составляет 2 тонны в год.

В ПФУ отмечают, что такая льгота может предоставляться одновременно с жилищной субсидией на оплату коммунальных услуг — электроэнергию, газ для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз мусора.

Претендовать на помощь могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие на территории государства.

Основные условия назначения субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области – отсутствие централизованного отопления и невозможность обогрева жилья газом или электроэнергией.

Оформить жилищную субсидию можно двумя способами – лично или онлайн.

В первом случае заявители могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, органы местного самоуправления или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Также предусмотрена возможность дистанционного представления документов через портал электронных услуг ПФУ, официальный сайт Министерства социальной политики или государственный портал Действие.

Для назначения льготы необходимо подготовить пакет документов: заявление и декларацию установленного образца, договор аренды жилья (если он заключен), копию договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (при наличии), а также справку о доходах - в случае, если соответствующая информация отсутствует в государственных реестрах.

