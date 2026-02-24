Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области в 2026 году предусматривают поддержку гражданам, которые обогревают жилье без централизованного отопления или пользуются газом и электричеством частично, сообщает Politeka.net.

Жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого топлива и сжиженного газа предоставляется раз в год после личного обращения. Пособие на оплату коммунальных услуг начисляется с месяца подачи заявления до конца календарного года.

Размер субсидии определяется индивидуально с учетом доходов семьи за прошлый год. Минимальная норма жесткого топлива составляет две тонны в год.

Получить поддержку могут украинцы, иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие на территории Украины. Назначение предусмотрено для домохозяйств без централизованного отопления или обогревающих жилье без газа или электроэнергии.

Обращаться за субсидией можно:

лично - в сервисный центр Пенсионного фонда, городского, сельского или поселкового совета, ЦНАП;

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, сайт Минсоцполитики или портал «Дія».

Для оформления понадобятся заявление и декларация установленного образца, договор аренды (при наличии), копия договора реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (если нужно) и справка о доходах, если информация о них отсутствует в налоговом или Пенсионном фонде.

Специалисты отмечают, что субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области помогают снизить расходы на отопление и обеспечить стабильный доступ к топливу в холодный период.

