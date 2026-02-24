Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге начала работу в рамках нового проекта волонтерского центра «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц и местных жителей, которые в результате потеряли стабильные доходы и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Особое внимание уделяется семьям с самыми острыми потребностями. Первоначально помощь получают те, кто раньше не обращался за поддержкой или подал заявки до августа 2025 года. Это позволяет охватить больше получателей и избежать дублирования ресурсов.

Выдача происходит ежедневно, но количество семей ограничено – до 150 в день. Такой подход упорядочивает процесс, сокращает очереди и обеспечивает соблюдение требований безопасности. Пакеты предоставляются только лично после предварительной регистрации.

Наборы содержат базовые продукты длительного хранения, рассчитанные на период. Запасы регулярно пополняют, а волонтеры советуют соблюдать график выдачи.

Проект осуществляется при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. Сейчас уже передано более двухсот наборов примерно такому же количеству семей, а работу планируют продолжать.

Также следует отметить, что по словам специалистов, гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге способствует стабилизации быта людей, вынужденных покинуть собственные дома, и уменьшению социального напряжения в обществе.

Дополнительно организаторы призывают следить за обновлениями в Telegram канале центра, чтобы получить актуальную информацию о датах и ​​условиях получения наборов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.