Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге начала работу в рамках нового проекта волонтерского центра «Свободные вместе», сообщает Politeka.
Инициатива направлена на поддержку внутренне перемещенных лиц и местных жителей, которые в результате потеряли стабильные доходы и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Особое внимание уделяется семьям с самыми острыми потребностями. Первоначально помощь получают те, кто раньше не обращался за поддержкой или подал заявки до августа 2025 года. Это позволяет охватить больше получателей и избежать дублирования ресурсов.
Выдача происходит ежедневно, но количество семей ограничено – до 150 в день. Такой подход упорядочивает процесс, сокращает очереди и обеспечивает соблюдение требований безопасности. Пакеты предоставляются только лично после предварительной регистрации.
Наборы содержат базовые продукты длительного хранения, рассчитанные на период. Запасы регулярно пополняют, а волонтеры советуют соблюдать график выдачи.
Проект осуществляется при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. Сейчас уже передано более двухсот наборов примерно такому же количеству семей, а работу планируют продолжать.
Также следует отметить, что по словам специалистов, гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге способствует стабилизации быта людей, вынужденных покинуть собственные дома, и уменьшению социального напряжения в обществе.
Дополнительно организаторы призывают следить за обновлениями в Telegram канале центра, чтобы получить актуальную информацию о датах и условиях получения наборов.
