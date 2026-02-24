Подорожание проезда в Днепропетровской области охватило сразу несколько популярных рейсов.

Подорожание проезда в Днепропетровской области вступило в силу с 16 февраля и касается междугороднего сообщения между Каменским и Днепром, передает Politeka.

Об изменениях сообщили перевозчики, обслуживающие направления.

Маршрут в АС «Новый центр», которым занимается компания «Автолуч», подорожал с 60 до 80 гривен. В предприятии объясняют решение ростом расходов на горючее, запчасти, техническое обслуживание и нехваткой работников.

Ранее, с 12 февраля, новую стоимость установили по направлению №100, соединяющего железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра. Там билет стоит 70 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области охватило сразу несколько популярных рейсов. Перевозчики отмечают, что корректировка позволит сохранить регулярность отправлений и стабильную работу автобусов.

Обновленный график из Каменского по будням предусматривает выезды в 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные рейсы выполняются в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

Из Днепра от АС «Новый центр» в рабочие дни транспорт отправляется в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. В выходные - в 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Пассажирам рекомендуют учитывать обновленные расценки при планировании поездок и заранее проверять расписание во избежание неудобств.

Местных жителей призывают уточнять детали у перевозчиков, ведь в случае изменения экономической ситуации возможна дальнейшая корректировка стоимости.

