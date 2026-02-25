Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало ощутимым для жителей региона, так что рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области в феврале 2026 г. отразилось на ежедневном бюджете семей, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Днепропетровской области свидетельствуют данные официального сайта Минфина.

Так, ржаной хлеб Столичный весом 950 граммов в Metro продается по 46,50 грн, тогда как в январе средняя цена была 44,95 грн. Индекс потребительских цен на этот хлеб составил 101,73%, что означает рост на 1,73% по сравнению с предыдущим месяцем.

Не меньше выросли ценники на крупы. Пшено в феврале стоит в среднем 37,00 грн за килограмм. В Megamarket его продают по 32,20 грн, у Metro – 38,90 грн, а в Auchan – 39,90 грн.

Для сравнения, в январе 2026 средняя цена была 32,96 грн. Показатель индекса потребительских цен на пшено составил 108,39%, что отражает рост на 8,39% за месяц.

Такое подорожание продуктов в Днепропетровской области обусловлено одновременно уменьшением производства из-за проблем с логистикой и высокими затратами на энергоресурсы.

Молочные товары тоже пошли вверх. Сметана Просто наше 20% весом 340 граммов теперь стоит в среднем 67,70 грн. В Megamarket ее продают по 70,30 грн., у Metro – 62,50 грн., у Novus – 70,30 грн. В январе средняя цена составила 60,67 грн.

Индекс потребительских цен на сметану в феврале составил 103,05%, что отражает рост на 3,05% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики объясняют, что повышение ценников имеет комплексные причины. Война и боевые действия повлияли на производство сырья, в частности, зерна и молока. Логистические расходы выросли из-за более дорогих перевозок и рисков доставки.

Экономические факторы также оказывают существенное влияние на рынок. Инфляция, изменение курса доллара и высокие затраты на зарплаты работников и корма для скота подталкивают цены вверх.

