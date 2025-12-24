Ограничение движения транспорта в Днепре планируется ввести на нескольких улицах города, изменения будут введены в несколько этапов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно о неудобствах и ограничениях.

Причиной временных ограничений движения в центральной части города Днепра строительство инженерных сетей для нового многофункционального комплекса общественного и жилищного назначения. Выполнение работ осуществляет предприятие ОАО «Агра».

Строительно-монтажные работы планируется проводить в несколько этапов, в связи с чем организация дорожного движения в центре будет меняться постепенно в зависимости от стадии реализации проекта.

Один этап работ продлится с 15 февраля по 15 марта 2026 года. В этот период будет введено ограничение движения транспорта по ул. Королевы Елизаветы II на участке от ул. Харьковской до ул. Европейской.

Второй этап намечен на период с 15 марта по 10 апреля 2026 года. В указанное время предполагается перекрытие движения по улице Харьковской в ​​районе дома №2 по улице Королевы Елизаветы II.

На время выполнения работ в центральных кварталах города возможны временные усложнения проезда транспорта, в том числе образование пробок, а также изменения в работе общественного транспорта. Жители города и водители призывают заранее планировать маршруты передвижения, учитывать действующие ограничения и пользоваться альтернативными направлениями.

Напомним, в канун Рождества и Нового года в Днепре на маршруты вышли празднично украшенные трамваи и троллейбусы. Украшенный электротранспорт курсирует по всем маршрутам города, наполняя улицы атмосферой праздника и создавая хорошее настроение для пассажиров.

Источник: dnepr.info.

