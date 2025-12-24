Работа для пенсионеров в Днепре становится все более доступной благодаря предложениям местных компаний, которые ищут сотрудников разного уровня опыта.

Работа для пенсионеров в Днепре охватывает несколько областей, сообщает Politeka.

Мы собрали свежие предложения на платформе work.ua.

Так, в центральной части города ООО «Крымский Кувшин» приглашает на позицию помощника повара и кухонного работника. Компания отмечает, что опыт не обязателен, а главное – желание учиться.

Зарплата колеблется от 1200 до 1300 гривен в смену, младшие работники получают от 900 гривен. Эта работа для пенсионеров в Днепре предполагает поддержку повара, изготовление заготовок и выполнение вспомогательных задач в кафе.

Работники имеют стабильное официальное трудоустройство, график изменений разного формата, двукратные выплаты в месяц и бесплатное питание на смене. Платить обещают в пределах 24 000 – 27 300.

Еще одним актуальным предложением является работа тракториста-машиниста в компании «Украинский Аграрный Холдинг». Хотя официально компания расположена в Закарпатье, компания ищет кандидатов в нашем облцентре.

Основными требованиями является удостоверение тракториста-машиниста и знание обработки почвы. Претендентам предлагают бесплатное проживание, корпоративную столовую, конкурентную зарплату и возможности профессионального развития. Платить обещают от 24000 до 26000.

Также в городе ищут грузчиков-комплектовщиков на склад готовой продукции компании «Генезис-Украина Инжиниринг». Данная работа для пенсионеров в Днепре предусматривает дневные и ночные смены с выполнением погрузочно-разгрузочных работ и комплектованием заказов.

