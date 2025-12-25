Дефицит хлеба в Днепре становится реальной угрозой для местных производителей и потребителей, поэтому рассказываем, что об этом говорят эксперты.

Дефицит хлеба в Днепре связан с уменьшением посевных площадей ржи в Украине, сообщает Politeka.

Директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский рассказал, что в сезоне 2025/2026 года Украина планирует увеличить импорт ржи и ржаной муки в пять раз - до 15-16 тысяч тонн против 3 тысяч тонн в прошлом году.

По его словам, производители в стране не спешат активно сеять озимую рожь под урожай 2026 года, а прирост только на 5% не решает проблему вероятного дефицита хлеба в Днепре. Осенняя посевная ситуацию не исправит, а внутренний рынок будет оставаться уязвимым.

Отраслевые ассоциации "Мукомели Украины" и "Всеукраинская ассоциация пекарей" еще летом 2025 года предупреждали о нехватке ржи и ржаной муки в Украине в течение нескольких сезонов подряд.

Основная причина - низкая урожайность культуры, которая на треть меньше пшеницы, и отсутствие спроса на экспорт. Спрос на зерно существует только на внутреннем рынке.

Ранее нехватка компенсировалась импортом из Беларуси, но украинские аграрии не могут конкурировать с белорусскими поставками. По информации Рыбчинского, цены на рожь в Украине уже выросли почти вдвое.

Если в 2024 году тонна стоила 6-7 000 гривен, то в мае 2025 года – 12-14 000. Цена украинской ржаной муки достигла 18 000 за тонну, импортная же – стоит около 20 000.

Специалисты предупреждают о возможном дефиците хлеба в Днепре. Причем речь идет не просто о подорожании, а о реальном прекращении выпечки.

