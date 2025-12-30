С 1 января 2026 в Днепропетровской области запланировано повышение тарифов на газ в распределении, сообщает Politeka.

Изменения касаются только платы за доставку топлива от газораспределительных сетей в дома, а не стоимость самого газа для бытовых потребителей.

Новые расценки уже переданы на рассмотрение Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Повышение предполагает два этапа: первый стартует 1 января, второй — окончательная корректировка с 1 апреля 2026 года.

В среднем по Украине рост составит 76%, однако для Днепропетровского филиала ГРМУ тариф увеличится почти на 190% – до 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, у компании «Гадячгаз» плата за доставку составит 3,16 грн/куб. м на начало года и до 3,95 за куб. м с апреля.

Остальные регионы получат меньшие изменения. К примеру, Закарпатский филиал ГРМУ повысит цену до 2,48 грн/куб. м (около 25%), тогда как Харьковский городской филиал останется с самыми низкими ставками – от 0,65 до 0,78 грн/куб. м после второго этапа.

Цена газа для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Она зафиксирована на период военного положения и еще не менее полугода после его завершения.

Эксперты отмечают, что изменения касаются только платы за доставку. После окончания войны возможна дальнейшая корректировка стоимости газа, тогда повышение тарифов на газ в Днепропетровской области станет первой частью общего удорожания коммунальных услуг.

Жителям советуют заранее планировать расходы, чтобы избежать неожиданностей из-за новых тарифов и правильно распределить семейный бюджет.

