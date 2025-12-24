Гуманитарная помощь в Кривом Роге предоставляется системно и постепенно охватывает новые домохозяйства.

Гуманитарная помощь в Кривом Роге предоставляется в рамках нового городского проекта, реализуемого волонтерским центром «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на внутренне перемещенные лица и жители общины, которые оказались в сложных жизненных условиях и нуждаются в базовых продуктах питания.

По словам организаторов, приоритетом обладают те, кто раньше не пользовался подобными услугами или обращался до августа 2025 года. Такой подход позволяет равномерно распределять ресурсы среди семей с наиболее острой потребностью.

Ежедневно пункт выдачи обслуживает до 150 домохозяйств. Ограничение количества получателей помогает избежать очередей, сократить время ожидания и поддерживать организованную работу центра.

Получить набор продуктов можно только лично зарегистрированным заявителям. Передача пакетов третьим лицам запрещена, что снижает риск злоупотреблений и гарантирует прозрачность процесса.

Комплекты включают в себя базовые продукты на определенный период. Волонтеры отмечают, что запасов хватает, но просят соблюдать установленные правила распределения.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Во время рабочих часов действует телефонная линия для предварительных консультаций и записи. В выходные прием не производится.

При поддержке международной организации Global Empowerment Mission уже передан 221 продуктовый пакет для 190 семей. Гуманитарная помощь в Кривом Роге предоставляется системно и постепенно охватывает новые домохозяйства.

Жителям города советуют обращаться в волонтерский центр в рабочие дни, чтобы получить поддержку и узнать другие доступные ресурсы. Для удобства рекомендуется предварительно уточнять наличие наборов и график приема.

