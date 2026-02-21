Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 февраля вводятся из-за профилактических работ в пределах региона.

Энергетики заранее сформировали подробные графики отключения света в Днепропетровской области на 22 февраля, в воскресенье, сообщает Politeka.net.

Информацию обнародовали несколько общин региона со ссылкой на компанию «ДТЕК Дніпровські електромережі».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии по следующим адресам:

Жители деревни Губыныха с 10:00 до 17:00 могут посетить следующие места по следующим адресам:

Гагарина — №13, 17, 20;

Заводська — №33;

Прывокзальна — №12;

Центральна — №119/А, 123, 123/А, 125, 127/Г;

Шосейна — №1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.

с. Евецька-Мыколаивка с 09:00 до 15:00 часов на улице:

Центральна - №26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 41-47, 45/А, 45/Б, 51, 55, 57, 59, 63, 65/А, 69.

Чтобы повысить надежность электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Павлоградской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ возможно отключение электроэнергии в городе Павлоград с 9 до 19 часов на улицах:

Волонтерив 12; 14

Каденюка Леонида 10; 2

Олександривська 10; 2; 3; 4; 6

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

