Энергетики заранее составили подробные графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 23 февраля по 1 марта.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 23 февраля по 1 марта продлятся в части населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Местные общины предупреждают, что работы будут масштабными, поэтому энергетики заранее составили детальные графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 23 февраля по 1 марта, чтобы жители могли раньше времени подготовиться к временным перебоям с электроснабжением.

23.02.2026 будут продолжаться дополнительные отключения в разный временной промежуток. Обесточат часть населенных пунктов:

Стари Кодакы (09:00–14:30) улицы:

Гетьманська - №26, 28, 31-39, 41, 43, 45, 47-49, 52, 53, 54/ЗД, 70;

Шкильна - №52, 66, 66/А, 74.

с. Днипрове (09:00–14:30) улицы:

Центральна - №21.

с. Волоське (15:30–18:30) улицы:

Нова — №2;

Садова - №б/н;

Упорна — № 1/А, 2–7, 10–14, 14/А.

24.02.2026 с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 10 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

село Губыныха адрес:

ул. Молодежная 9

село Вильне адрес:

ул. Сонячна 1Д

майд. Харькивськый 19

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

