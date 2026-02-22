Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 23 февраля по 1 марта продлятся в части населенных пунктов, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Местные общины предупреждают, что работы будут масштабными, поэтому энергетики заранее составили детальные графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 23 февраля по 1 марта, чтобы жители могли раньше времени подготовиться к временным перебоям с электроснабжением.
23.02.2026 будут продолжаться дополнительные отключения в разный временной промежуток. Обесточат часть населенных пунктов:
Стари Кодакы (09:00–14:30) улицы:
- Гетьманська - №26, 28, 31-39, 41, 43, 45, 47-49, 52, 53, 54/ЗД, 70;
- Шкильна - №52, 66, 66/А, 74.
с. Днипрове (09:00–14:30) улицы:
- Центральна - №21.
с. Волоське (15:30–18:30) улицы:
- Нова — №2;
- Садова - №б/н;
- Упорна — № 1/А, 2–7, 10–14, 14/А.
24.02.2026 с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 10 до 17 часов в следующих населенных пунктах:
село Губыныха адрес:
- ул. Молодежная 9
село Вильне адрес:
- ул. Сонячна 1Д
- майд. Харькивськый 19
Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.
