Сформированы подробные графики отключения света в Днепропетровской области на 21 февраля.

В Днепропетровской области 21 февраля будут действовать плановые графики отключения света, ограничения, связанные с проведением профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Информацию обнародовали несколько общин региона со ссылкой на компанию «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Отмечается, что энергетики заранее сформировали детальные графики отключения света в Днепропетровской области на 21 февраля (субботу), чтобы жители могли подготовиться к временным перерывам в поставках электричества. Заблаговременное информирование позволяет спланировать рабочий день, бытовые дела и учесть возможные неудобства, связанные с проведением технических работ.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЕК Дніпровські електромережі». будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии по следующим адресам:

пос. Губыныха с 08:30 до 18:00 часов адреса:

Мыру — №5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 6 70, 72, 74, 76, 78, б/н.

с. Евецько-Мыколаивка с 09:00 до 15:00 часов по адресам:

Центральна - №26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 41-47, 45/А, 45/Б, 51, 55, 57, 59, 63, 65/А, 69.

Жители деревни Губыныха с 10:00 до 17:00 могут посетить следующие места по следующим адресам:

Базарна — №4, 8, 12, 14–23, 25–35, 41, 27/А, б/н;

Бузкова — №1/А, 3, 3/А, 4, 5, 6, 8/А, 10, 13–31, 33–48, 50–55, 57, 59, 61, 63, 63/А, 63/Б, 63/В, 63/Г, 63/Д, 63_Ж, 63Е, 63З, 63К, 65, 67, 69, 71, 73;

Весняна — №1–6, 9, 15;

Вышнева — №1–3, 5–11, 13–17, 20, 22–24, 27, 28, 30, 34, 36;

Вокзальна — №1–4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Гагаріна — №1–12, 14, 16, 18, 10/А;

Зализнычна — №1–14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108;

Затышна — №1–3, 6–8, 11, 5/А;

Зелена — №1–11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 32, 34, 36/А, 38, 42, б/н;

Калынова — №1–5, 7–9, 8/А, 10, 12, 14–23, 30, 32;

Кыивська — №1, 2, 4, 6–12, 14–18, 20, 22, 24, 46/А–46/Д;

Кошового Олега — №1–20, 22;

Мыру — №3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, б/н;

Мичурина — №1–23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

Набережна — №2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30;

Нова — №1–6;

Осиння — №1–5, 7–11, 13–16, 19–22, 26–34, 36–40, 42, 44–50, 52–54, 57–62, 64–75, 77–79, 81, 84, 84А–84В, 86, 88–93, 95, 96, 98–111, 113, 116, 118, 120, 120/А, 122–128, 132–140, 144, 146, 148, 150, 100/А, 101/А, б/н;

Побережна — №1–6, 5/А, 9;

Пожежна — №7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Прывокзальна — №1, 3–6, 8, 16, 16/А, б/н;

Ричкова — №1, 4–16, 18–24, 22/А, 26–33, 35–41, 43–53, 54/А, 56–62, 66–69, 72, 76, 78, 80, 82, 84;

Тыха — №1–3, 6–12, 15, 18–26, 28, 29, 31;

Травнева — №1, 1/А, 2–4, 6–14, 13А, 16–26, 30–33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 18/А;

Тупа — №1, 3–5, 7–10, 13–29, 32–36, 38, 40, 44, 46, 48, 50;

Центральна — №1–16, 19, 22, 23, 26–39, 42, 44–49, 51, 53–59, 61–74, 76–89, 91–99, 100–121, 121/А, 122, 124–132, 133–149, 150–176, 177–190, 191, 193–197, 199–207, 209–213, 215–222, 224, 226, 228, 228/А, 230, 230/А, 232, 110/А, 119/А, 129/А, 162/А, 163/А, б/н;

Шевченка — №1–3, 6, 6/кв1, 7–9, 10, 12–20, 22, 23, 26, 28, 30, 8/А, 13/А, 18/А, б/н;

Щаслива — №1, 2, 4, 7;

пров. Зализнычный — №1–11;

пров. Заричный — №1, 5, 7, 9, 11, 13, 19;

пров. Травневый — №2, 4–6, 11;

пров. Шкильный — №2–13, 17, 18, 4/А.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

