Подорожание проезда в Днепропетровской области происходит на фоне всеобщего роста расходов в сфере перевозок.

Подорожание проезда в Днепропетровской области коснется междугородних автобусов, курсирующих между Каменским и Днепром, передает Politeka.

Перевозчики уже предупредили пассажиров об изменении стоимости билетов.

С 12 февраля 2026 года на маршруте «Днепр-Каменское» устанавливают новый тариф – 70 гривен. Соответствующее объявление появилось в одном из автобусов. Таким образом, цена вырастет примерно на 20% по сравнению с предыдущим уровнем в 60 гривен.

В то же время другой перевозчик, обслуживающий направление «Каменское-Днепр (Новый центр)», поднимает оплату еще больше — сразу на 20 гривен. В результате пассажирам придется платить гораздо больше, чем раньше.

В компаниях объясняют пересмотр тарифов по экономическим причинам. По их словам, нынешняя сумма уже не покрывает фактические расходы на перевозку. Среди ключевых факторов – рост цен на запчасти, подорожание смазочных масел и других расходных материалов, а также увеличение расходов на техническое обслуживание автобусов.

Отдельно перевозчики отмечают проблему нехватки водителей. Из-за кадрового дефицита предприятиям приходится изменять условия труда и повышать оплату персонала, что также влияет на формирование тарифа.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области происходит на фоне всеобщего роста расходов в сфере перевозок. Пассажирам советуют заранее уточнять актуальную стоимость билетов у водителей или на автостанциях перед поездкой.

Кроме того, в Днепре сообщалось о возможности получения бесплатного жилья.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предусматривает комнату отдыха, столовую, кухню и душевую комнату, а также организованное горячее питание и питьевую воду.

