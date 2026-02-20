В Пенсионном фонде объясняют, что право на доплаты в Днепропетровской области имеют не все пенсионеры.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области доступны только части украинцев, которые выполнили условия, определенные законодательством, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в пояснении ПФУ.

Пенсионеры с длительным трудовым стажем могут получать не только основную пенсию, но дополнительные надбавки и социальные льготы. В 2026 году размер таких доплат по-прежнему зависит от прожиточного минимума.

В Пенсионном фонде объясняют, что право на такие доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области имеют женщины со стажем более 30 лет и мужчины - более 35 лет. Начисление производится автоматически. Если же пенсионер продолжает работать, перерасчет производится после увольнения или в случае изменения размера прожиточного минимума.

С 1 января 2026 года действует обновленный механизм начисления надбавки за сверхурочный стаж. Она составляет 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы. Учитывая прожиточный минимум в размере 2595 грн, сумма доплаты составляет 25,95 грн за каждый дополнительный год стажа.

Кроме того, в 2026 году для граждан со статусом ветерана труда сохраняются отдельные социальные гарантии. Согласно Закону Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине», право на получение этого статуса имеют лица, отвечающие определенным требованиям:

женщинам иметь не менее 35 лет стажа;

мужчинам – не менее 40 лет;

достичь пенсионного возраста и получать пенсию.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо оформить удостоверение ветерана труда через органы соцзащиты.

