Дефицит хлеба в Днепре чревато ограничением выпекания ржаных изделий из-за нехватки сырья на рынке и роста его стоимости.

Дефицит хлеба в Днепре возник из-за резкого сокращения посевов ржи в Украину и необходимости массового импорта зерна и муки, сообщает Politeka.

Директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский сообщил, что в сезоне 2025/2026 Украина планирует увеличить импорт ржи и ржаной муки в пять раз - до 15-16 000 тонн.

Стоит сказать, что в прошлом году этот показатель составил около 3000. Такие объемы импорта призваны компенсировать дефицит сырья для производства ржаного хлеба в Днепре.

Из-за низкой заинтересованности аграриев в посеве ржи Украина не обеспечивается достаточным количеством нужного сырья за счет внутреннего производства.

Причины дефицита хлеба в Днепре эксперт объяснил просто: урожайность ржи ниже пшеницы почти на треть, до 40 центнеров с гектара против 60, а сама культура не пользуется спросом на экспорт.

Поэтому аграрии предпочитают другие зерновые, а ранее импортированное зерно из Беларуси обеспечивало внутренний рынок.

В настоящее время конкуренция с импортом слабее, а внутренняя цена на зерно существенно выросла – по состоянию на май 2025 тонна стоила 12-14 000 гривен против 6-7 000 в 2024 году.

По словам Рыбчинского, цены на ржаную муку также выросли: украинская - сейчас стоит около 18 000 за тонну, а импортное сырье - примерно 20 000. Для сравнения, в мае прошлого года тонна стоила 10 000 гривен.

Такие тенденции могут привести к тому, что некоторые хлебобулочные предприятия просто прекратят выпекать ржаные изделия, предупреждают специалисты.

