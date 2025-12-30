Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется с учетом имущественного положения переселенцев и соблюдения требований действующего законодательства.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области может быть прекращена при покупке недвижимости, даже если речь идет о жилье с относительно небольшой стоимостью, сообщает Politeka.

Для многих внутри перемещенных лиц покупка собственного жилья является важным шагом к стабильности и восстановлению нормальной жизни, однако такая покупка может иметь последствия для получения денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области.

Порядок назначения и выплаты соцпомощи внутренне перемещенным лицам определен постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 г. Настоящий документ содержит четкий перечень оснований, по которым поддержка не назначается или прекращается.

Среди них отдельно указано приобретение недвижимости или наличие жилья, не отвечающего установленным критериям для продления выплат. Юристы обращают внимание, что при принятии решений органы соцзащиты руководствуются не только фактом покупки, но и характеристиками недвижимости и обстоятельствами его приобретения.

Согласно нормам Порядка, выплата денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области прекращается или не назначается, если кто-то из членов семьи за последние три месяца или в период получения поддержки приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму свыше 100 000 грн.

В то же время практика показывает, что даже покупка квартир с меньшей стоимостью не всегда гарантирует сохранение соцвыплат.

Специалисты Юридического советника объясняют, что в таких случаях ключевым фактором становится наличие в собственности жилого помещения, которое считается пригодным для проживания и расположено вне территорий активных или возможных боевых действий.

