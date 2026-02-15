Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области помогает семьям покрыть базовые нужды в зимний период.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрена программой «Теплая зима» и направлена ​​на помощь семьям во время подготовки к холодному сезону, сообщает Politeka.

Каждое домохозяйство получит 6500 гривен на целевые нужды.

Кабинет Министров выделил 4,3 миллиарда гривен для более чем 660 тысяч семей на 2025-2026 годы. Предпочтение отдается малообеспеченным семьям, переселенцам, детям на попечение, сиротам, людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам с надбавкой по уходу. Особое внимание уделено ВПЛ с ограниченными возможностями I группы.

Выплаты производятся автоматически для тех, кто уже получает социальные услуги. Денежные средства поступают на социальные счета или «Дія.Карту» без дополнительных заявлений или очередей.

Также следует отметить, что финансы можно использовать для оплаты коммунальных услуг, продуктов, лекарств, транспорта или теплой одежды. Запрещено снимать деньги наличными деньгами или передавать их другим лицам. Использовать пособие нужно в течение 180 дней после зачисления.

Правительство отмечает, что предоставление помощи не влияет на жилищные субсидии или другие социальные выплаты. Специалисты предупреждают о мошеннических сообщениях с фейковыми ссылками, которые предлагают «зарегистрироваться» для получения средств.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области помогает семьям покрыть базовые потребности в зимний период, снижает финансовую нагрузку и обеспечивает стабильность. Специалисты советуют планировать затраты заранее и использовать денежные средства только по назначению.

